Wiesberger verpasst in Barcelona die Top 10

Bernd Wiesberger hat auf der Golf-World-Tour bei der Catalunya Championship auf der letzten Runde den Platz in den Top Ten vergeben.

Der Burgenländer rutschte nach einer 71 von Platz neun auf 13 zurück und verpasste die ersten zehn um einen Schlag. Den Sieg holte der Südafrikaner Yurav Premlall, dem wie am Samstag eine starke 63er-Runde gelang.

Mit nur 260 Schlägen auf dem Par 72-Kurs blieb er 28 unter Par und gewann 14 Schläge vor Landsmann Shaun Norris.

Für Wiesberger war es dennoch eine Formbestätigung unmittelbar vor der PGA Championship in Newton Square bei Philadelphia. Er ist erstmals seit 2019 wieder bei einem Major-Turnier dabei.