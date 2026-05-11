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Bitteres Ende für Titelverteidiger Sepp Straka - Norweger siegt

Fünf Schlagverluste auf den letzten drei Spielbahnen werfen den Österreicher weit zurück. Ein 28-Jähriger jubelt über seinen Premierensieg auf der PGA Tour.

Bitteres Ende für Titelverteidiger Sepp Straka - Norweger siegt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Sepp Straka startete mit einer 66 (-5) hervorragend in die Truist Championship.

Doch auf seinen starken Auftakt folgten für den 33-jährigen Wiener bei der Titelverteidigung durchwachsene Tage.

Mit Runden von 73, 73 und 75 Schlägen beendet Österreichs Aushängeschild das PGA-Signature-Turnier in Charlotte nur auf dem 63. Platz (+3).

Straka verpatzt Generalprobe für 2. Major 2026

Damit verpatzt der Austro-Amerikaner im Gegensatz zu Bernd Wiesberger die Generalprobe für die PGA Championship (14. bis 17. Mai).

Das zweite Major des Jahres steigt im Aronimink Golf Club von Newtown Square (PA).

Den Sieg beim 20-Mio.-Dollar-Event holt sich der Norweger Kristoffer Reitan (66-70-64-69) mit 269 Schlägen vor Nicolai Höjgaard (DEN) und Rickie Fowler (USA/je 271).

Der 28-Jährige aus Oslo gewann im November 2024 das Challenge Tour Finale.

Rasanter Aufstieg von Kristoffer Reitan

Ein Monat später eroberte er mit dem Titel bei der Nedbank Golf Challenge in Südafrika seinen ersten Sieg auf der DP World Tour. Ende Mai gewann er bei der Soudal Open in Belgien seinen zweiten Tour-Titel.

Für den Debütsieg auf der PGA-Tour streift Reitan 3,6 Mio. Dollar ein.

In der Weltrangliste gelingt dem Norweger der Sprung von Platz 48 auf den 25. Rang und in der Jahreswertung FedExCup liegt er nun einen Platz vor Sepp Straka auf dem 13. Zwischenrang.

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