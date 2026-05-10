BSL: Meister Oberwart gleicht Halbfinal-Serie aus

Die Oberwart Gunners haben mit einem klaren 89:77-Auswärtssieg die "best-of-5"-Semifinalserie gegen den BC Vienna ausgeglichen.

Der Titelverteidiger der win2day Basketball Superliga zeigte, dank vielen Fastbreak-Punkte, eine überragende erste Halbzeit (50:29) – und brachte den Vorteil gegen einen physisch starken Gegner souverän über die Zeit.

Nationalteamspieler Sebastian Käferle drückte der Partie mit 19 Punkten, sechs Assists und vier Steals seinen Stempel auf.

Individuelle Awards

Bereits vor dem Tip-off in Wien hat die win2day Basketball Superliga zwei weitere individuelle Awards verliehen: Der BC Vienna-Center Rasid Mahalbasic wurde als "Most Valuable Austria Player" ausgezeichnet, sein Teamkollege und Jung-Nationalteamspieler Aron Stazic ist zum "Rising Star" gewählt worden. Die Ehrung nahm BSL-Geschäftsführer Albert Handler vor.

In der zweiten Semifinalserie haben die Kapfenberg Bulls mit einem 88:83-Auswärtssieg beim UBSC Graz auf 2:0 gestellt. Beim Grunddurchgangssieger brachte Quinton Green von der Bank kommend 25 Punkte und war maßgebend für den zweiten Sieg.

Die weiteren Termine

Bereits am Donnerstag, 14. Mai haben die Kapfenberg Bulls (19.00 Uhr Sporthalle Walfersam) die Möglichkeit, den Finaleinzug zu fixieren.

Die Serie zwischen Oberwart und Wien wird am Donnerstag (19.15 Uhr Sporthalle Oberwart) fortgesetzt. Diese Begegnung wird live auf ORF Sport+ und ORF ON übertragen.