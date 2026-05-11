Premiere! Golf-Weltmeisterschaft 2029 findet in Österreich statt

Bei der Vorstellung des Projekts war den handelnden Personen die Vorfreude auf die Veranstaltung bereits anzusehen.

ÖGV-Präsident Gerhard Frühling zeigte sich begeistert und sprach davon, mit der Veranstaltung den Boom bei den Unter-30-Jährigen weiter zu befeuern.

Boom bei den Unter-30-Jährigen

"Events wie die WATC oder die Austrian Alpine Open diesen Monat in Kitzbühel sind wichtige Impulsgeber, um diesen Trend nachhaltig weiterzuentwickeln."

Niki Zitny, ÖGV-Geschäftsleiter Sport, erklärt: "Wir sehen es als eine unserer zentralen Aufgaben, internationale Top-Events nach Österreich zu holen. Die WATC werden nicht nur sportlich ein absolutes Highlight, sondern auch organisatorisch eine Veranstaltung von beachtlicher Dimension: Wir erwarten rund 200 Spielerinnen und Spieler, eine ähnlich große Zahl an Betreuerinnen und Betreuern sowie zahlreiche Delegierte der International Golf Federation inklusive Generalversammlung."

Der Golfclub Fontana in Oberwaltersdorf - rund 30 Autominuten südlich von Wien - gehört seit seiner Eröffnung zu den ersten Adressen des heimischen Golfsports und war zwischen 2006 und 2009 Schauplatz der European Tour.

GC Fontana wird weiterentwickelt

Unter Eigentümer Siegfried Wolf wurde die Anlage in den vergangenen Jahren konsequent weiterentwickelt

Im Vorlauf zur WATC 2029 setzt das Resort sein Investitionsprogramm gezielt fort – mit dem klaren Anspruch, Fontana fest unter den Top-Golf-Clubs Europas zu etablieren und seinen Platz im internationalen Spitzenfeld nachhaltig zu sichern.

Hotelprojekt soll neuen Schub bringen

Fontana-Eigentümer Siegfried Wolf betont: "Gemeinsam mit Gemeinde und Land arbeiten wir intensiv an der weiteren Entwicklung des Standorts – von Hotelprojekten über Veranstaltungsflächen bis hin zur touristischen Infrastruktur. Die World Amateur Team Championships 2029 sind dafür ein enormer Antrieb. Wir haben große Ambitionen und werden alles dafür tun, gemeinsam ein internationales Aushängeschild für den österreichischen Golfsport zu schaffen."

Auch Hans Niessl, Präsident Sport Austria, unterstreicht die Wichtigkeit der Veranstaltung: "Weltmeisterschaften sind für Österreich als Sportnation von enormer Bedeutung und verdienen auch künftig breite Unterstützung."

Niessl: Golf leistet wertvollen Beitrag für Bewegung

Der Burgenländer betont: "Gerade der Golfsport nimmt dabei eine wichtige Rolle ein: Er verbindet Leistungs- und Breitensport, vermittelt wichtige Werte und erreicht weltweit mehr als 100 Millionen aktive Spielerinnen und Spieler. Es ist besonders wichtig, junge Menschen für Bewegung und Sport zu begeistern – Golf kann hier einen wertvollen Beitrag leisten. Gleichzeitig haben Veranstaltungen dieser Größenordnung auch wirtschaftlich und touristisch eine große Strahlkraft für Regionen und Standorte."