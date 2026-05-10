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Wings for Life World Run 2026: Rekorde und Ergebnisse

Der Wings for Life World Run sorgt 2026 für neue Rekorde! In Wien gewinnt der Favorit. Hier gibt's die Sieger und Bilder des globalen Laufevents.

Wings for Life World Run 2026: Rekorde und Ergebnisse Foto: © Philipp Carl Riedl - WFLR
Textquelle: © LAOLA1
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Der Wings for Life World Run setzte am heutigen Sonntag ein imposantes Ausrufezeichen: Mit 346.527 registrierten Teilnehmer:innen aus 192 Nationen brach die Veranstaltung alle bisherigen Rekorde.

Das globale Laufevent generierte eine unglaubliche Spendensumme von 9,2 Millionen Euro, die zur Gänze in die Rückenmarksforschung fließt.

Die sportlichen Spitzenleistungen

Sportlich lieferte der Tag beeindruckende Marken. Der globale Sieg geht heuer nach Japan und in die Niederlande:

  • Männer: Jo Fukuda (JPN) setzte sich bei seinem App-Run in Fukuoka mit 78,95 km an die Weltspitze. Der Japaner wiederholte damit seinen Sieg von 2025. Er schaffte dabei über acht Kilometer mehr.

  • Frauen: Mikky Keetels (NED) sicherte sich beim Flag Ship Run in Breda mit 62,24 km den ersten Platz.

In Österreich triumphierten zwei Bekannte beim Flagship Run in Wien: Andreas Vojta krönte sich mit einer Distanz von 67,32 km zum heimischen Sieger.

Bei den Frauen zeigte Lemuela Wutz eine starke Performance und wurde nach 46,07 km vom Catcher Car eingeholt, das heuer wieder von Anna Gasser und Reini Sampl gesteuert wurde.

"Ich kann jedem nur gratulieren, der das heute durchgezogen hat. So eine Atmosphäre pusht richtig. Es ist ein geiles Gefühl. Ich bin stolz auf mich, und jeder kann stolz auf sich sein, der heute beim Wings for Life World Run mitgemacht hat“, sagte Sieger Andreas Vojta überglücklich.

Hier findest du alle Ergebnisse des World Runs>>>

Wings for Life Run - Eindrucksvolle Bilder aus Wien

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Österreich läuft im Rekordtempo

Österreich stand ganz im Zeichen des Mottos "Laufen für die, die es nicht können". Insgesamt 81.539 Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen beteiligten sich an der Aktion.

Ein besonderes Highlight war die Premiere des Starts in Wien vor Schloss Schönbrunn. 13.500 Teilnehmer:innen starteten bei strahlendem Sonnenschein direkt vor dem historischen Prachtbau.

Auch abseits der Bundeshauptstadt war die Beteiligung enorm: Landesweit fanden 179 App Run Events statt – ein deutliches Plus von 65 Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr.

Prominente Unterstützung gab es unter anderem durch Dominic Thiem, Andreas Goldberger und Victoria Swarovski, die sich unter die Menge mischten.

Emotionen pur für die Forschung

Anita Gerhardter, Vorstandsvorsitzende der Wings for Life Stiftung, zeigt sich sichtlich bewegt vom Erfolg und der Gänsehautatmosphäre am Start.

Das Ziel bleibt klar definiert: Eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.

Hier findest du alle Ergebnisse des World Runs>>>

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