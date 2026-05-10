Wings for Life World Run 2026: Rekorde und Ergebnisse

Der Wings for Life World Run setzte am heutigen Sonntag ein imposantes Ausrufezeichen: Mit 346.527 registrierten Teilnehmer:innen aus 192 Nationen brach die Veranstaltung alle bisherigen Rekorde.

Das globale Laufevent generierte eine unglaubliche Spendensumme von 9,2 Millionen Euro, die zur Gänze in die Rückenmarksforschung fließt.

Die sportlichen Spitzenleistungen

Sportlich lieferte der Tag beeindruckende Marken. Der globale Sieg geht heuer nach Japan und in die Niederlande:

Männer: Jo Fukuda (JPN) setzte sich bei seinem App-Run in Fukuoka mit 78,95 km an die Weltspitze. Der Japaner wiederholte damit seinen Sieg von 2025. Er schaffte dabei über acht Kilometer mehr.

Frauen: Mikky Keetels (NED) sicherte sich beim Flag Ship Run in Breda mit 62,24 km den ersten Platz.

In Österreich triumphierten zwei Bekannte beim Flagship Run in Wien: Andreas Vojta krönte sich mit einer Distanz von 67,32 km zum heimischen Sieger.

Bei den Frauen zeigte Lemuela Wutz eine starke Performance und wurde nach 46,07 km vom Catcher Car eingeholt, das heuer wieder von Anna Gasser und Reini Sampl gesteuert wurde.

"Ich kann jedem nur gratulieren, der das heute durchgezogen hat. So eine Atmosphäre pusht richtig. Es ist ein geiles Gefühl. Ich bin stolz auf mich, und jeder kann stolz auf sich sein, der heute beim Wings for Life World Run mitgemacht hat“, sagte Sieger Andreas Vojta überglücklich.

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