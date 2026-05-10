Wings for Life World Run 2026: Rekorde und Ergebnisse

Wings for Life Run - Eindrucksvolle Bilder aus Wien
Österreich läuft im Rekordtempo
Österreich stand ganz im Zeichen des Mottos "Laufen für die, die es nicht können". Insgesamt 81.539 Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen beteiligten sich an der Aktion.
Ein besonderes Highlight war die Premiere des Starts in Wien vor Schloss Schönbrunn. 13.500 Teilnehmer:innen starteten bei strahlendem Sonnenschein direkt vor dem historischen Prachtbau.
Auch abseits der Bundeshauptstadt war die Beteiligung enorm: Landesweit fanden 179 App Run Events statt – ein deutliches Plus von 65 Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr.
Prominente Unterstützung gab es unter anderem durch Dominic Thiem, Andreas Goldberger und Victoria Swarovski, die sich unter die Menge mischten.
Emotionen pur für die Forschung
Anita Gerhardter, Vorstandsvorsitzende der Wings for Life Stiftung, zeigt sich sichtlich bewegt vom Erfolg und der Gänsehautatmosphäre am Start.
Das Ziel bleibt klar definiert: Eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.