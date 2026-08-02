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Sensation! 16-Jährige holt sich den Titel beim ersten WTA-Turnier

Bereits bei ihrem ersten Turnier ihrer Karriere darf die Russin über den Titel jubeln. Die Teenagerin ist die jüngste Siegerin auf WTA-Ebene seit sieben Jahren.

Sensation! 16-Jährige holt sich den Titel beim ersten WTA-Turnier Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Eine neuer Stern am Tennishimmel!

Kristina Liutova aus Russland bestreitet mit 16 Jahren ihr erstes professionelles WTA-Turnier und holt sich auf Anhieb den Titel.

Die aufstrebende Russin darf beim WTA-250er-Turnier in Memphis nach sensationellen Leistungen jubeln.

Liutova setzt sich dabei im Endspiel gegen die Tschechin Darin Vidmanova (WTA-114.) mit 1:6, 6:1 und 6:3 durch.

Jüngste WTA-Siegerin seit sieben Jahren

Damit belohnt sich die Russin für eine hervorragende Turnierwoche und schreibt dabei auch Tennisgeschichte. Denn Liutova ist nun die jüngste Siegerin eines WTA-Turniers seit sieben Jahren.

Der US-Star Coco Gauff sicherte sich nämlich im Oktober 2019 beim Finale in Linz mit gerade erst 15 Jahren den ersten von bisher elf Turniersiegen.

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