Tagger, Lilli TAG
Adkar, Vaishnavi ADK
Endstand
2:07:5 , 6:4
NEWS
Tagger zieht in Mumbai in die nächste Runde ein
Der ÖTV-Youngster besiegt eine Lokalmatadorin in zwei Sätzen und verbessert sich im Live-Ranking erneut um einige Plätze.
Nächster Erfolg für Tennishoffnung Lilli Tagger!
Nach ihrem Turniersieg beim Challenger in Dubai darf die 17-Jährige beim Challenger in Mumbai (Indien) über einen Auftaktsieg jubeln.
Die Osttirolerin bezwingt die Lokalmatadorin Vaishnavi Adkar mit 7:5, 6:4. Damit verbessert sie sich im Live-Ranking von Platz 128 auf 125.
Im Achtelfinale trifft sie nun auf die Japanerin Eri Shimizu (WTA-413.).