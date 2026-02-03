Nächster Erfolg für Tennishoffnung Lilli Tagger!

Nach ihrem Turniersieg beim Challenger in Dubai darf die 17-Jährige beim Challenger in Mumbai (Indien) über einen Auftaktsieg jubeln.

Die Osttirolerin bezwingt die Lokalmatadorin Vaishnavi Adkar mit 7:5, 6:4. Damit verbessert sie sich im Live-Ranking von Platz 128 auf 125.

Im Achtelfinale trifft sie nun auf die Japanerin Eri Shimizu (WTA-413.).