Tagger, Lilli TAG
Adkar, Vaishnavi ADK
Endstand
2:0
7:5 , 6:4
Tagger zieht in Mumbai in die nächste Runde ein

Der ÖTV-Youngster besiegt eine Lokalmatadorin in zwei Sätzen und verbessert sich im Live-Ranking erneut um einige Plätze.

Nächster Erfolg für Tennishoffnung Lilli Tagger!

Nach ihrem Turniersieg beim Challenger in Dubai darf die 17-Jährige beim Challenger in Mumbai (Indien) über einen Auftaktsieg jubeln.

Die Osttirolerin bezwingt die Lokalmatadorin Vaishnavi Adkar mit 7:5, 6:4. Damit verbessert sie sich im Live-Ranking von Platz 128 auf 125.

Im Achtelfinale trifft sie nun auf die Japanerin Eri Shimizu (WTA-413.).

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

