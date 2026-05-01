Tagger scheitert im Viertelfinale von Saint-Malo

Lilli Tagger muss sich beim WTA125-Turnier in Saint-Malo im Viertelfinale geschlagen geben.

Gegen die 19-jährige Tschechin Tereza Valentova (WTA 51.) verliert die 18-jährige Österreicherin nach einem harten Kampf in zwei Sätzen mit 5:7, 5:7.

Tagger bekommt Breaks in entscheidender Phase

Im ersten Satz geht es lange ausgeglichen hin und her, doch beim Stand von 4:4 muss Tagger ihr Aufschlagsspiel abgeben. Der Tschechin gelingt es allerdings nicht auszuservieren.

Tagger schafft das Re-Break. Direkt darauf kassiert die Österreicherin allerdings erneut das Break. So kann Valentova im zweiten Versuch doch noch ausservieren und den ersten Satz für sich entscheiden.

Gleiches Bild wie im ersten Satz

In Satz zwei kassiert Tagger zunächst früh ein Break, allerdings gelingt ihr erneut sofort das Re-Break. Doch beim Stand von 3:3 nimmt die junge Tschechin der Österreicherin erneut das Aufschlagspiel ab.

Valentova schafft es aber trotz eines Matchballs beim Stand von 5:4 erneut nicht auszuservieren und die Osttirolerin rettet sich wieder in die Verlängerung.

Doch dort zeichnet sich dasselbe Bild wie im ersten Satz. Die Tschechin holt sofort ein Break und schafft es dann mit ihrem insgesamt vierten Matchball nach 2:33 Stunden, das Match für sich zu entscheiden.