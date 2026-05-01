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Ehemalige Nummer 4 der Tennis-Welt beendet Karriere

Schweren Herzens kündigt der von Verletzungen geplagte 36-Jährige seinen Rücktritt an.

Ehemalige Nummer 4 der Tennis-Welt beendet Karriere Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kei Nishikori beendet am Ende der aktuellen Saison seine Tennis-Karriere.

Das gibt der Japaner in den Sozialen Medien bekannt. "Um ehrlich zu sein, würde ich mir immer noch wünschen, meine Karriere fortsetzen zu können", schreibt Nishikori.

Der 36-Jährige wurde zuletzt immer wieder von Verletzungen geplagt, ist mittlerweile auf Position 464 der Weltrangliste abgerutscht. Sein Karriere-Hoch war Rang vier im ATP-Ranking.

US-Open-Finalist und Olympia-Medaillen-Gewinner

Nishikoris Glanzzeiten liegen schon länger zurück. 2014 erreichte der Japaner das Finale der US Open, unterlag dort aber dem Kroaten Marin Cilic.

Insgesamt gewann er auf der ATP-Tour zwölf Titel. 2016 eroberte Nishikori bei den Olympischen Spielen in Rio die Bronzemedaille.

"Wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt auf alles zurückblicke, kann ich mit Stolz sagen, dass ich alles gegeben habe", schreibt Nishikori.

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