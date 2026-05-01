So hat sich Michael van Gerwen die sogenannte King's Night nicht vorgestellt.

In den Niederlanden wird diese Feierlichkeit in der Nacht vom 26. auf den 27. April in vielen Städten zelebriert, gefeiert wird der Geburtstag des Königs.

Der Darts-Star verbrachte diese in Den Bosch, wo er auf offener Straße von einem Mann attackiert wurde. "Er schlägt mich einfach so. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich war etwas überrascht, was hier gerade passiert", schildert der 37-Jährige bei "Shownieuws".

"Eindeutig zu viel getrunken"

Im Netz kursierten Videos von dem Vorfall. In diesen ist zu erkennen, dass der Mann van Gerwen ohne jeglichen Auslöser vor einem Gebäude mit der Faust ins Gesicht schlägt.

Die anwesenden Security-Kräfte trennten den Angreifer sofort vom sichtlich überraschten van Gerwen, der diesen dann verfolgte. "Dass ich auf ihn losgegangen bin, ist natürlich nicht gut. Aber das war eine automatische Schreckreaktion."

"Der Mann hatte eindeutig zu viel getrunken, und ich hatte das Gefühl, dass seine Wut aus heiterem Himmel kam. Als er gerade gehen wollte, schlug er plötzlich um sich", so "MvG".

Der Angreifer habe sich später bei van Gerwen entschuldigt.