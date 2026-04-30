Schade! Potapova verpasst Einzug ins Madrid-Finale

Anastasia Potapova schafft es nicht ins Finale des WTA-1000-Turniers in Madrid.

Österreichs Nummer eins unterliegt der Ukrainerin Marta Kostyuk im Halbfinale in der spanischen Hauptstadt mit 2:6, 6:1, 1:6.

Die Weltranglisten-23. trifft im Finale auf Linz-Siegerin Mirra Andreeva, die sich zuvor mit 6:4, 7:6 (8) gegen die US-Amerikanerin Haley Baptiste durchsetzen konnte.

Auf und Ab, das zugunsten Kostyuks endet

Potapova legt in ihrem ersten Masters-Halbfinale einen Fehlstart hin, kassiert in ihrem ersten Aufschlagspiel prompt das Break und liegt 0:3 zurück. Davon erholt sich die gebürtige Russin nicht, der erste Durchgang geht klar an Kostyuk.

Im zweiten Satz wendet sich das Blatt. Potapova spielt sich in einen Rausch, während die Ukrainerin vor allem bei eigenem Aufschlag unzählige Fehler produziert. Nach 29 Minuten sorgt die Österreicherin mit einem Break zum 6:1 für den Satzausgleich.

Den Schwung kann Potapova jedoch nicht mitnehmen, verliert ihre ersten beiden Aufschlagspiele und sieht sich einem 0:4-Rückstand gegenüber Bei 1:4 bieten sich ihr drei Breakchancen, die sie allesamt nicht nutzen kann.

Letztendlich behält Kostyuk die Nerven und steht erstmals bei einem 1000er-Turnier im Endspiel. Ihr bestes Masters-Ergebnis war bislang das Halbfinale in Indian Wells 2024.

Erfolgslauf endet im Halbfinale

Für Potapova endet der sensationelle Erfolgslauf hingegen im Halbfinale.

Die 25-Jährige war nach dem Aus in der Qualifikation als Lucky Loserin in den Hauptbewerb gerutscht und eliminierte auf dem Weg in die Vorschlussrunde u.a. die Weltranglisten-Zweite Elena Rybakina.

In der Weltrangliste wird Potapova einen großen Sprung auf den 38. Platz machen, im WTA-Race nimmt sie die 17. Position ein.

Ihre nächste Turnier-Teilnahme ist beim Masters in Rom geplant, dort muss Potapova allerdings zunächst die Qualifikation überstehen.