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Straka bei PGA-Topturnier in Miami mit solidem Auftakt

Auf dem "Blue Monster"-Kurs spielt der Wiener zum Start eine 70er-Runde.

Straka bei PGA-Topturnier in Miami mit solidem Auftakt Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Golf-Ass Sepp Straka hat sich beim topbesetzten PGA-Signature-Turnier in Miami zum Auftakt in den Top 15 platziert.

Österreichs Nummer eins spielte am Donnerstag am "Blue Monster"-Kurs des Trump National Doral eine 70er-Runde (2 unter Par) und ist damit bei dem 20-Mio.-Dollar-Event vorerst geteilter 15.

Vier Birdies standen zwei Bogeys gegenüber, ein besseres Ergebnis vergab Straka durch einen Wasserschlag am Schlussloch.

In Führung liegt Cameron Young aus den USA (8 unter).

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