Tagger, Lilli TAG
Bouzas Maneiro, Jessica BOU
Endstand
0:2
3:6 , 2:6
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Tagger mit Achtelfinal-Aus beim Challenger von Parma

Die 18-Jährige muss sich einer Spanierin in zwei Sätzen geschlagen geben.

Tagger mit Achtelfinal-Aus beim Challenger von Parma Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger unterliegt beim WTA-Challenger-Turnier in Parma im Achtelfinale gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA-51.) mit 3:6, 2:6.

Die Osttirolerin (WTA-92.) knöpft ihrer Gegnerin direkt das erste Aufschlagspiel zum 2:0 ab, im Gegenzug breakt aber auch Bouzas Maneiro. Das nächste Break gelingt Taggers Gegnerin beim Stand von 3:3, auch ihr nächstes Aufschlagspiel muss die 18-Jährige abgeben. Dabei kann sie zwar zwei Satzbälle abwehren, den dritten verwertet Bouzas Maneiro aber.

Der zweite Satz geht relativ schnell über die Bühne. Tagger wird beim Stand von 1:2 gebreakt und muss auch beim Stand von 1:4 ihren Aufschlag an die Spanierin abgeben. Tagger wiederum kann auf 2:5 verkürzen. In weiterer Folge geht sie 40:0 in Führung - und kassiert dennoch den Matchball gegen sich.

Nach einer Gesamtspielzeit von 1:16 Stunden Stunden steht Bouzas Maneiro im Viertelfinale. Dort trifft sie auf die Schweizerin Susan Bandecchi (WTA-229.).

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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