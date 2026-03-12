NEWS

Tagger erhält eine Wildcard für das Masters-Turnier in Miami

Die Osttirolerin darf sich über eine Wildcard beim 1000er-Turnier in Miami freuen. Auch US-Star Venus Williams greift 25 Jahre nach dem Turniersieg an.

Tagger erhält eine Wildcard für das Masters-Turnier in Miami Foto: © GEPA
Große Freude bei Lilli Tagger!

Die 18-jährige Osttirolerin bekommt für das anstehende Masters-Turnier in Miami eine Wildcard. Zuletzt überzeugte Tagger bei ihrem Premierenmatch bei einem WTA-1000-Turnier in Indian Wells mit einem Auftaktsieg.

Damit darf sie sich erneut mit den größten WTA-Stars der Tennistour messen.

Mit Venus Williams mischt auch ein absoluter US-Star mit. Die 45-Jährige und dreifache Miami Open-Siegerin erhält ebenso eine Wildcard. Williams feierte zuletzt 2001 den Turniersieg in Miami.

Die Miami Open 2026 finden ab dem kommenden Sonntag (15.03.) im Hard Rock Stadium in Miami Gardens (Florida) statt.

