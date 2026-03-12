Diese Tennis-Stars haben das meiste Karriere-Preisgeld abgestaubt

Anders als in nahezu jeder anderen Sportart kann man im Tennis anhand der Leistungen der jeweiligen Stars auch bis zu einem gewissen Maß ihr Vermögen messen - oder in diesem Fall das Preisgeld.

Doch wer ist der bestbezahlte Tennisspieler aller Zeiten - gemessen an Preisgeldern? Sind die Big Three auch in dieser Kategorie unangefochten oder gibt es Überraschungen? Und wo reiht sich Dominic Thiem ein? Hier erfährt ihr es!