Upper Austria Ladies Linz mit vier Ex-Major-Gewinnerinnen

Beim WTA-500-Turnier in der oberösterreichischen Landeshauptstadt sind vier einstige Major-Gewinnerinnen am Start.

Upper Austria Ladies Linz mit vier Ex-Major-Gewinnerinnen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Beim "Upper Austria Ladies" vom 5. bis 12. April im Linzer Design Center werden vier ehemalige Major-Gewinnerinnen an den Start gehen: die tschechischen Wimbledon-Siegerinnen Barbora Krejcikova (2024) und Marketa Vondrousova (2023), die britische US-Open-Triumphatorin Emma Raducanu (2021) sowie die Lettin Jelena Ostapenko, die 2017 die French Open für sich entschied.

Das gaben die Veranstalter des erstmals auf Sand ausgetragenen WTA500-Events am Mittwoch bekannt.

Vier Österreicherinnen genannt

Bereits Anfang November hatte die russische Titelverteidigerin Ekaterina Alexandrova ihre Zusage gegeben. Mit Ostapenko (2024), Karolina Pliskova (CZE/2014) und Neo-Österreicherin Anastasia Potapova (2023) finden sich zudem vier Linz-Siegerinnen im Starterfeld wieder. Potapova (WTA-91) muss nach aktuellem Stand allerdings in die Qualifikation.

Unter anderem ebenfalls mit von der Partie: die ehemaligen Linz-Finalistinnen Dayana Yastremska (UKR) und Jaqueline Cristian (ROU), Clara Tauson (DEN) sowie Daria Kasatkina (AUS).

Von Österreichs besten Spielerinnen haben neben Potapova auch Julia Grabher, Lilli Tagger und Sinja Kraus genannt. Durch die Vergabe von Wildcards oder eine erfolgreiche Qualifikation besteht somit die Möglichkeit, dass erstmals seit 2008 wieder vier Österreicherinnen im Hauptfeld des größten österreichischen Frauen-Tennis-Turniers aufschlagen.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

