Viertelfinal-Aus für Alexander Erler in Indian Wells

Der Tiroler muss sich an der Seite seines italienischen Doppel-Partners geschlagen geben.

Viertelfinal-Aus für Alexander Erler in Indian Wells Foto: © GEPA
Alexander Erler scheidet in der Nacht auf Donnerstag im Hartplatz-Viertelfinale von Indian Wells (USA) aus.

Der Tiroler und sein italienischer Partner Andrea Vavassori müssen sich beim ATP-1000-Turnier gegen das Doppel Yuki Bhambri (IND)/Andre Göransson (SWE) 3:6, 6:7 (2) geschlagen geben.

Den ersten Satz gewinnen Bhambri/Göransson mit zwei Breaks nach etwas mehr als einer halben Stunde. Im Tiebreak des zweiten Durchgangs liegen Erler/Vavassori zwischenzeitlich 2:1 vorne, geben das Spiel schließlich aber aus der Hand.

Für Lucas Miedler und den Portugiesen Francisco Cabral setzte es bereits am Dienstag im Achtelfinale gegen Guido Andreozzi (ARG)/Manuel Guinard (FRA) das Aus.

