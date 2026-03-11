Kraus, Sinja KRA
Selekhmeteva, Oksana SEL
Endstand
2:1
6:2 , 1:6 , 6:4
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Kraus zieht in Austin ins Viertelfinale ein

Im Achtelfinale bezwingt die Wienerin die Nummer 71 der Welt in drei Sätzen.

Kraus zieht in Austin ins Viertelfinale ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sinja Kraus steht beim WTA-125-Challenger im US-amerikanischen Austin im Viertelfinale.

Die Wienerin besiegt die Russin Oksana Selekhmeteva (WTA-71.) nach einem umkämpften Match in drei Sätzen mit 6:2, 1:6, 6:4.

In der ersten Runde bezwang sie die Italienerin Lucrezia Stefanini in zwei Sätzen.

In der nächsten Runde wartet die Siegerin aus dem Duell Lulu Sun (NZL/WTA-100.) gegen Paula Badosa (ESP/WTA-106.).

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

Slideshow starten

3 Bilder

