Kraus, Sinja KRA
Selekhmeteva, Oksana SEL
Endstand
2:16:2 , 1:6 , 6:4
NEWS
Kraus zieht in Austin ins Viertelfinale ein
Im Achtelfinale bezwingt die Wienerin die Nummer 71 der Welt in drei Sätzen.
Sinja Kraus steht beim WTA-125-Challenger im US-amerikanischen Austin im Viertelfinale.
Die Wienerin besiegt die Russin Oksana Selekhmeteva (WTA-71.) nach einem umkämpften Match in drei Sätzen mit 6:2, 1:6, 6:4.
In der ersten Runde bezwang sie die Italienerin Lucrezia Stefanini in zwei Sätzen.
In der nächsten Runde wartet die Siegerin aus dem Duell Lulu Sun (NZL/WTA-100.) gegen Paula Badosa (ESP/WTA-106.).