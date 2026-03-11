Sinja Kraus steht beim WTA-125-Challenger im US-amerikanischen Austin im Viertelfinale.

Die Wienerin besiegt die Russin Oksana Selekhmeteva (WTA-71.) nach einem umkämpften Match in drei Sätzen mit 6:2, 1:6, 6:4.

In der ersten Runde bezwang sie die Italienerin Lucrezia Stefanini in zwei Sätzen.

In der nächsten Runde wartet die Siegerin aus dem Duell Lulu Sun (NZL/WTA-100.) gegen Paula Badosa (ESP/WTA-106.).