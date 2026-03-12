Djokovic unterliegt in Indian Wells Titelverteidiger Draper

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic muss sich im Achtelfinale von Indian Wells (USA) gegen Jack Draper mit 6:4, 4:6, 6:7 (5) geschlagen geben. Damit zieht Titelverteidiger Draper wie Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev ins Viertelfinale ein.

Djokovic (ATP-3.) und Draper (ATP-14.) liefern sich ein intensives Duell über 2:36 Stunden. Im ersten Durchgang kann der Serbe zum Satzgewinn breaken, in Satz zwei behält der Brite die Oberhand.

Im entscheidenden Durchgang gehen beide in intensiven Rallies an ihre Grenzen. Im Tiebreak setzt sich schließlich die Nummer 14 der Welt durch. Draper hatte letztes Jahr in Indian Wells den Titel geholt.

Auch der Spanier Carlos Alcaraz, die Nummer eins der Welt, steht im Viertelfinale. Er besiegt den Norweger Casper Ruud (ATP-13.) mit 6:1, 7:6 (2). Daniil Medvedev (ATP-11.) zieht mit einem 6:2, 6:4 über den US-Amerikaner Alex Michelsen (ATP-44.) ebenfalls in die nächste Runde ein.