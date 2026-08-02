Knapper Sieg! Dahl lässt Rapid gegen Altach jubeln

Der SK Rapid feiert zum Abschluss der ersten Runde in der ADMIRAL Bundesliga einen knappen 1:0-Heimsieg über den SCR Altach.

Dabei dürfen die Wiener über einen Traumstart in die neue Liga-Saison jubeln. Petter Nosa Dahl schiebt den Ball nach einem starken Seidl-Zuspiel auf die linke Seite unter Altach-Goalie Stojanovic zur 1:0-Führung ins Netz (4.).

Altach kommt aber beinahe zum Ausgleich. Demaku setzt den Ball nach toller Hereingabe von Niehoff knapp an der linken Stange vorbei (10.). Danach werden die Vorarlberger auch mutiger.

Rapid nutzt die etwas riskantere Auslegung aber fast aus. Demir scheitert mit einem guten Schuss aber am Lattenkreuz (31.). Noch vor dem Seitenwechsel schießt Kara aus aussichtsreicher Position den Ball über das Tor der Altacher (33.).

Rapid baut die Führung nach der Pause nicht aus

Nach der Pause neutralisieren sich beide Mannschaft weitestgehend.

Aufseiten der Wiener kommt zumindest Adamsen bei einem Eckball neben der rechten Stange zu einem Kopfball (59.).

Rapid baut die Führung aber nicht aus und Altach sorgt beinahe für den Ausgleich. Eine Massombo-Flanke reißt ab und landet an der Stange. Im Nachsetzen scheitert Raguz am stark reagierenden Hedl (beide 79.).

Auf der Gegenseite zwingt Tilio danach Stojanovic aus der Distanz zur einer Parade (82.).

Altach versucht in der Schlussphase noch einen Punkt gegen die nun passiv agierenden Wiener zu erobern. Rapid bringt die knappe Führung aber über die Zeit und darf schließlich über den Heimsieg jubeln.