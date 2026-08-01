Fearnley, Jacob FEA
Ofner, Sebastian OFN
Endstand
2:0
7:6 , 6:2
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NEWS

Ofner scheitert in Montreal in erster Quali-Runde

Nach einem knappen ersten Satz ist der Österreicher gegen die Nummer 110 der Welt im zweiten chancenlos.

Ofner scheitert in Montreal in erster Quali-Runde Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Endstation in der ersten Quali-Runde des ATP-1000-Turniers in Montreal für Sebastian Ofner.

Der Österreicher muss sich Jacob Fearnley 6:7 (3), 2:6 geschlagen geben.

Bereits im ersten Satz tut sich die Nummer 124 der Welt schwer. Dennoch findet Ofner, nachdem er bereits 1:3 zurückliegt, wieder ins Spiel und gleicht aus.

Das Duell wird umkämpfter, eine Entscheidung fällt erst im Tie-Break. Dabei setzt sich Fearnley 7:3 durch.

Im zweiten Satz gibt der Brite weiter das Tempo vor, Ofner kann nicht mithalten und muss sich schlussendlich 2:6 geschlagen geben.

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