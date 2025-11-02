Sabalenka, Aryna SAB
Paolini, Jasmine PAO
Endstand
2:0
6:3 , 6:1
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Die Weltranglistenerste schlug in ihrem ersten Gruppenmatch Jasmine Paolini deutlich. Schon gestern durfte sie sich über eine besondere Auszeichnung freuen.

Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Aryna Sabalenka gelingt zum Auftakt der WTA-Finals in Riad (Saudi-Arabien) ein dominanter Sieg.

Gegen die Italienerin Jasmine Paolini lässt die Weißrussin beim 6:3 und 6:1 nichts anbrennen.

Schon gestern durfte sich Sabalenka freuen, denn es steht bereits fest, dass sie am Jahresende Nummer eins sein wird. Die US-Open und Australian-Open-Siegerin stand das gesamte Jahr über ganz oben. Das ist vor ihr nur sechs Spielerinnen gelungen.

Vorjahressiegerin Coco Gauff legt dagegen einen Fehlstart hin. Die 21-Jährige unterliegt im US-amerikanischen Duell mit Jessica Pegula mit 3:6, 7:6 (4) und 2:6.

Bereits gestern konnte sich Iga Swiatek glatt gegen Madison Keys durchsetzen. Elena Rybakina gewann gegen die zweifache Grand-Slam-Finalistin Amanda Anisimova.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Tagger: "War heute sehr schwer für mich"

Tagger: "War heute sehr schwer für mich"

Tennis - WTA
19
Lilli Tagger verliert ihr erstes WTA-Endspiel

Lilli Tagger verliert ihr erstes WTA-Endspiel

Tennis - WTA
50
Sinja Kraus holt größten Karriere-Titel und klopft an Top 100 an

Sinja Kraus holt größten Karriere-Titel und klopft an Top 100 an

Tennis - WTA
15
Mit Titel in Paris: Sinner erobert Nummer eins zurück

Mit Titel in Paris: Sinner erobert Nummer eins zurück

Tennis - ATP
Lilli Tagger erreicht erstes WTA-250-Finale!

Lilli Tagger erreicht erstes WTA-250-Finale!

Tennis - WTA
88
Miedler/Cabral verpassen das Endspiel in Paris-Bercy

Miedler/Cabral verpassen das Endspiel in Paris-Bercy

Tennis - ATP
3
Sinner lässt Zverev in Paris-Bercy keine Chance

Sinner lässt Zverev in Paris-Bercy keine Chance

Tennis - ATP
7
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Aryna Sabalenka WTA Finals