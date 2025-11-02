Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Aryna Sabalenka gelingt zum Auftakt der WTA-Finals in Riad (Saudi-Arabien) ein dominanter Sieg.

Gegen die Italienerin Jasmine Paolini lässt die Weißrussin beim 6:3 und 6:1 nichts anbrennen.

Schon gestern durfte sich Sabalenka freuen, denn es steht bereits fest, dass sie am Jahresende Nummer eins sein wird. Die US-Open und Australian-Open-Siegerin stand das gesamte Jahr über ganz oben. Das ist vor ihr nur sechs Spielerinnen gelungen.

Vorjahressiegerin Coco Gauff legt dagegen einen Fehlstart hin. Die 21-Jährige unterliegt im US-amerikanischen Duell mit Jessica Pegula mit 3:6, 7:6 (4) und 2:6.



Bereits gestern konnte sich Iga Swiatek glatt gegen Madison Keys durchsetzen. Elena Rybakina gewann gegen die zweifache Grand-Slam-Finalistin Amanda Anisimova.