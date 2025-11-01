Miedler/Cabral verpassen das Endspiel in Paris-Bercy

Der Österreicher Lucas Miedler und sein portugiesischer Partner Francisco Cabral scheitern nur knapp am Einzug in ihr erstes ATP-1000-Finale.

Im Halbfinale von Paris-Bercy muss sich das Duo den beiden an zwei gesetzten Briten Julian Cash und Llyod Glasspool nach 96 Minuten mit 4:6, 7:5, 7:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben.

Miedler/Cabral verpassen damit auch eine Revanche für die erst in der Vorwoche erlittene Niederlage im Endspiel der Erste Bank Open. In der Wiener Stadthalle unterlagen sie Cash/Glaspool mit 1:6, 6:7 (6).