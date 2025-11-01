NEWS

Sinja Kraus holt größten Karriere-Titel und klopft an Top 100 an

Die Wienerin feiert in Kolumbien den bislang größten Titel ihrer Karriere.

Sinja Kraus holt größten Karriere-Titel und klopft an Top 100 an Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Etwas im Schatten von Lilli Taggers Erfolgslauf in China (Bericht>>>) sichert sich Sinja Kraus am Samstag den größten Titel ihrer Karriere.

Im kolumbianischen Cali gewinnt die 23-jährige Wienerin ihr erstes WTA125-Turnier, womit Kraus lautstark an den Top 100 anklopft.

Kraus gewann am Samstag gleich zwei Partien. Zunächst entschied sie ihr am Vortag witterungsbedingt nach zwei Sätzen vertagtes Halbfinale gegen die Argentinierin Jazmin Ortenzi nach Matchball-Abwehr mit ihrem eigenen siebenten Matchball und nach gesamt 2:48 Stunden 5:7,6:3,7:6(6) für sich.

Danach fertigte sie im Endspiel die Ungarin Panna Udvardy in 64 Minuten mit 6:2, 6:0 ab.

Ortenzi war im Viertelfinale gegen Julia Grabher kampflos weitergekommen, da die Vorarlbergerin wegen einer Bauchmuskelblessur w.o. gab. Kraus, die heuer bereits die Heim-Turniere in Amstetten und Wien gewann (jeweils W75-Turniere), arbeitete sich im Liveranking auf ihr bisheriges Karrierehoch von Position 107 vor.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

Slideshow starten

19 Bilder

