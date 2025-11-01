Sinner lässt Zverev in Paris-Bercy keine Chance

Jannik Sinner untermauert schon wieder seine Topform!

Der italienische Superstar feiert im Halbfinale des ATP-Masters in Paris-Bercy gegen Alexander Zverev (GER) einen mehr als souveränen 6:0 und 6:1-Erfolg.

Nur sechs Tage nach dem Finalsieg über den Hamburger in der Wiener Stadthalle nimmt Sinner dem Deutschen seine drei Servicegames im ersten Satz ab und holt sich nach nur 31 Minuten den Satzgewinn.

Angeschlagener Zverev plagt sich zum Ende

Daraufhin humpelt Zverev zu seiner Bank und muss sich im zweiten Satz auch medizinisch behandeln lassen. Dies nutzt Sinner gekonnt aus und schafft mit drei weiteren Breaks den souveränen Finaleinzug nach nur 1:02 Stunden.

Wenige Stunden vor dem klaren Sinner-Erfolg darf sich Felix Auger-Aliassime über den Finaleinzug freuen.

Auger-Aliassime ebenfalls mit einem Zweisatzerfolg

Auger-Aliassime setzt sich dabei nach einem ausgeglichenen ersten Satz im Tiebreak gegen Alexander Bublik (KAZ) durch. Allerdings schöpft Bublik mit einer 4:1-Führung im zweiten Akt Hoffnung. Doch der Kanadier schafft das Comeback im zweiten Akt und holt sich mit fünf Games in Folge den 7:6(3) und 6:4-Erfolg.

Sinner peilt nun am Sonntag seinen vierten Turniersieg in diesem Kalenderjahr an. Auger-Aliassime visiert indes seinen ersten Sieg bei einem ATP-Masters der 1000er-Kategorie an.