Zverev, Alexander ZVE Sinner, Jannik SIN
Endstand
0:2
0:6 , 1:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Sinner lässt Zverev in Paris-Bercy keine Chance

Der Italiener zieht nur sechs Tage nach dem Wien-Finale im nächsten Duell gegen Zverev souverän ins Finale ein.

Sinner lässt Zverev in Paris-Bercy keine Chance Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jannik Sinner untermauert schon wieder seine Topform!

Der italienische Superstar feiert im Halbfinale des ATP-Masters in Paris-Bercy gegen Alexander Zverev (GER) einen mehr als souveränen 6:0 und 6:1-Erfolg.

Nur sechs Tage nach dem Finalsieg über den Hamburger in der Wiener Stadthalle nimmt Sinner dem Deutschen seine drei Servicegames im ersten Satz ab und holt sich nach nur 31 Minuten den Satzgewinn.

Angeschlagener Zverev plagt sich zum Ende

Daraufhin humpelt Zverev zu seiner Bank und muss sich im zweiten Satz auch medizinisch behandeln lassen. Dies nutzt Sinner gekonnt aus und schafft mit drei weiteren Breaks den souveränen Finaleinzug nach nur 1:02 Stunden.

Wenige Stunden vor dem klaren Sinner-Erfolg darf sich Felix Auger-Aliassime über den Finaleinzug freuen.

Auger-Aliassime ebenfalls mit einem Zweisatzerfolg

Auger-Aliassime setzt sich dabei nach einem ausgeglichenen ersten Satz im Tiebreak gegen Alexander Bublik (KAZ) durch. Allerdings schöpft Bublik mit einer 4:1-Führung im zweiten Akt Hoffnung. Doch der Kanadier schafft das Comeback im zweiten Akt und holt sich mit fünf Games in Folge den 7:6(3) und 6:4-Erfolg.

Sinner peilt nun am Sonntag seinen vierten Turniersieg in diesem Kalenderjahr an. Auger-Aliassime visiert indes seinen ersten Sieg bei einem ATP-Masters der 1000er-Kategorie an.

Mehr zum Thema

Sinner souverän ins Paris-Halbfinale

Sinner souverän ins Paris-Halbfinale

Tennis - ATP
Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale, Erler ausgeschieden

Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale, Erler ausgeschieden

Tennis - ATP
Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale

Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale

Tennis - ATP
Lilli Tagger erreicht erstes WTA-250-Finale!

Lilli Tagger erreicht erstes WTA-250-Finale!

Tennis - WTA
82
Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale

Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale

Tennis - ATP
3
Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

Basketball
6
Sabalenka geht als große Gejagte in WTA Finals

Sabalenka geht als große Gejagte in WTA Finals

Tennis - WTA
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Jannik Sinner Paris-Bercy (ATP 1000) Alexander Zverev Felix Auger-Aliassime