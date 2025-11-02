Auger-Aliassime, Felix AUG
Sinner, Jannik SIN
Endstand
0:2
4:6 , 6:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Mit Titel in Paris: Sinner erobert Nummer eins zurück

Der 24-Jährige ist bei den Hallenturnieren weiterhin eine Macht. Die Rückkehr an die Spitze des Rankings ist die Kirsche auf der Torte.

Mit Titel in Paris: Sinner erobert Nummer eins zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jannik Sinner fährt in Paris einen Turniersieg mit doppeltem Erfolg ein.

Der Südtiroler entscheidet das Endspiel gegen Felix Auger-Aliassime mit 6:4 und 7:6 (4) für sich. Damit kehrt er am Montag an die Spitze der ATP-Weltrangliste zurück und verdrängt Dauerrivale Carlos Alcaraz.

Der Südtiroler gewinnt 91 Prozent der Punkte, wenn er den ersten Aufschlag bringt. Über die gesamte Matchdauer von knapp zwei Stunden muss er keinen einzigen Breakball abwehren.

Für seinen Finalgegner Auger-Aliassime war es dennoch eine erfolgreiche Woche. Der Kanadier wird in der Weltrangliste auf Rang acht aufscheinen und noch wichtiger: Im Race to Turin hat er Lorenzo Musetti überholt und liegt ebenfalls auf Rang acht.

Die beiden Turniere in Metz und Athen (beide ATP-250) werden entscheiden, wer sich den letzten Platz holt.

Die größten Tennis-Rivalitäten der Open Era

Iga Swiatek - Aryna Sabalenka (13 Duelle)
John McEnroe - Björn Borg (14 Duelle)

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Sinner lässt Zverev in Paris-Bercy keine Chance

Sinner lässt Zverev in Paris-Bercy keine Chance

Tennis - ATP
7
Miedler/Cabral verpassen das Endspiel in Paris-Bercy

Miedler/Cabral verpassen das Endspiel in Paris-Bercy

Tennis - ATP
3
Sinner souverän ins Paris-Halbfinale

Sinner souverän ins Paris-Halbfinale

Tennis - ATP
Tagger: "War heute sehr schwer für mich"

Tagger: "War heute sehr schwer für mich"

Tennis - WTA
19
Lilli Tagger verliert ihr erstes WTA-Endspiel

Lilli Tagger verliert ihr erstes WTA-Endspiel

Tennis - WTA
50
Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale, Erler ausgeschieden

Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale, Erler ausgeschieden

Tennis - ATP
Sinja Kraus holt größten Karriere-Titel und klopft an Top 100 an

Sinja Kraus holt größten Karriere-Titel und klopft an Top 100 an

Tennis - WTA
15
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Jannik Sinner Paris-Bercy (ATP 1000) Felix Auger-Aliassime