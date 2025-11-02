Mit Titel in Paris: Sinner erobert Nummer eins zurück

Jannik Sinner fährt in Paris einen Turniersieg mit doppeltem Erfolg ein.

Der Südtiroler entscheidet das Endspiel gegen Felix Auger-Aliassime mit 6:4 und 7:6 (4) für sich. Damit kehrt er am Montag an die Spitze der ATP-Weltrangliste zurück und verdrängt Dauerrivale Carlos Alcaraz.



Der Südtiroler gewinnt 91 Prozent der Punkte, wenn er den ersten Aufschlag bringt. Über die gesamte Matchdauer von knapp zwei Stunden muss er keinen einzigen Breakball abwehren.



Für seinen Finalgegner Auger-Aliassime war es dennoch eine erfolgreiche Woche. Der Kanadier wird in der Weltrangliste auf Rang acht aufscheinen und noch wichtiger: Im Race to Turin hat er Lorenzo Musetti überholt und liegt ebenfalls auf Rang acht.

Die beiden Turniere in Metz und Athen (beide ATP-250) werden entscheiden, wer sich den letzten Platz holt.