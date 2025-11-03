Rybakina und Anisimova feiern Siege bei WTA Finals

Jelena Rybakina ist am Montag ins Semifinale der Tennis-WTA-Finals in Riad eingezogen.

Die Kasachin schlug die Polin Iga Swiatek 3:6,6:1,6:0, holte damit in der Gruppe "Serena Williams" ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel und ist nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen.

Die US-Amerikanerin Amanda Anisimova gewann gegen ihre Landsfrau Madison Keys 4:6,6:3,6:2 und kämpft nun gegen Swiatek ums Halbfinale. Keys ist nach ihrer zweiten Niederlage bereits ausgeschieden.