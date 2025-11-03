NEWS

Rybakina und Anisimova feiern Siege bei WTA Finals

Die Kasaschin ist damit bereits im Halbfinale.

Rybakina und Anisimova feiern Siege bei WTA Finals Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Jelena Rybakina ist am Montag ins Semifinale der Tennis-WTA-Finals in Riad eingezogen.

Die Kasachin schlug die Polin Iga Swiatek 3:6,6:1,6:0, holte damit in der Gruppe "Serena Williams" ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel und ist nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen.

Die US-Amerikanerin Amanda Anisimova gewann gegen ihre Landsfrau Madison Keys 4:6,6:3,6:2 und kämpft nun gegen Swiatek ums Halbfinale. Keys ist nach ihrer zweiten Niederlage bereits ausgeschieden.

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#12 - Venus Williams (7 Titel)
#12 - Justine Henin (7 Titel)

Slideshow starten

17 Bilder

Mehr zum Thema

Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Tennis - WTA
2
Nach Erfolgslauf: Tagger macht Riesensprung im WTA-Ranking

Nach Erfolgslauf: Tagger macht Riesensprung im WTA-Ranking

Tennis - WTA
4
Tagger: "War heute sehr schwer für mich"

Tagger: "War heute sehr schwer für mich"

Tennis - WTA
20
Lilli Tagger verliert ihr erstes WTA-Endspiel

Lilli Tagger verliert ihr erstes WTA-Endspiel

Tennis - WTA
50
Wings for Life Run 2026: Wien mit spektakulärem neuen Start

Wings for Life Run 2026: Wien mit spektakulärem neuen Start

Mehr Sport
3
Rekord und neue Meister in der Padel-Bundesliga

Rekord und neue Meister in der Padel-Bundesliga

Mehr Sport
68 Yards! NFL-Kicker bricht Fieldgoal-Rekord

68 Yards! NFL-Kicker bricht Fieldgoal-Rekord

Football
3
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Tennis Iga Swiatek Elena Rybakina Amanda Anisimova Madison Keys WTA Finals WTA