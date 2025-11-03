NEWS

68 Yards! NFL-Kicker bricht Fieldgoal-Rekord

Jacksonville-Kicker Little traf aus Rekorddistanz - Kansas City nach vierter Niederlage derzeit nicht auf Play-off-Rang.

68 Yards! NFL-Kicker bricht Fieldgoal-Rekord Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Cam Little hat in der NFL einen neuen Rekord für das bisher längste getroffene Field Goal aufgestellt.

Der Kicker der Jacksonville Jaguars traf am Sonntag bei auslaufender Uhr vor der Halbzeit gegen die Las Vegas Raiders aus 68 Yards. Little erzielte insgesamt drei Field Goals. Aus 48 Yards sicherte er seinem Team 16 Sekunden vor Schluss durch den Ausgleich zum 23:23 die Verlängerung - und bescherte seinem Team dort mit einem Extrapunkt den Sieg zum 30:29.

68 Yards entsprechen etwa 62 Metern. Der bisherige Rekordhalter Justin Tucker hatte bei seinem Kick aus 66 Yards vor vier Jahren für die Baltimore Ravens den unteren Torbalken getroffen.

Perfekte Bedingungen

Der 22-jährige Little dagegen, der sich in seinem zweiten NFL-Jahr befindet, jagte den Ball mit gutem Abstand zwischen die Stangen. Das Allegiant Stadium in Las Vegas zählt zu den Arenen mit Dach, Wind ist dort daher kein Faktor.

Die Jaguars zogen durch den Sieg in der American Football Conference (AFC) an den Kansas City Chiefs vorbei, die bei den Buffalo Bills 21:28 verloren und ihre vierte Saisonniederlage kassierten.

Kansas Citys Star-Quarterback Patrick Mahomes brachte nur 15 von 34 Passversuchen an den Mann. Seine Chiefs, die zuletzt dreimal in Folge die Super Bowl erreicht und sie seit 2019 auch dreimal gewonnen haben, liegen als Achter der AFC vorerst nicht mehr auf einem Play-off-Platz.

Spitzenreiter der Conference sind trotz ihrer 20:27-Niederlage bei den Pittsburgh Steelers mit einer Bilanz von 7:2 Siegen weiter die Indianapolis Colts mit dem Österreicher Bernhard Raimann.

