Rekord und neue Meister in der Padel-Bundesliga

Die Österreichische Padel-Bundesliga 2025 sorgte heuer für ein echtes Rekordjahr: Über 800 Spieler:innen, 98 Teams und erstmals sechs Ligen machten die Meisterschaft zur größten seit ihrem Bestehen – ein eindrucksvoller Beweis für den anhaltenden Padel-Boom in Österreich.

Bei den Damen sicherte sich "The Padel Park" mit nur einer Niederlage souverän den Titel. In der Herren-Bundesliga setzte sich die "Playpadel Academy" in einem spannenden Finale knapp mit 2:1 gegen "Padelzone x Padelzeit" durch.

Neben den neuen Meistern zeigte die Saison eindrucksvoll, wie stark der Padelsport in Österreich wächst – sowohl in der Breite als auch auf Topniveau.

