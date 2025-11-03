Der Wings for Life World Run setzt 2026 ein starkes Statement: Der Flagship Run in Wien bekommt ein neues Zuhause!

Neues Zuhause für den Flagship Run Wien

Am 10. Mai 2026 fällt der Startschuss erstmals direkt vor dem weltberühmten Schloss Schönbrunn. Damit wird die 13. Ausgabe des größten Charitylaufs der Welt nicht nur sportlich, sondern auch optisch zum absoluten Highlight.

2025 war der Start vor dem Heldenplatz, nun übersiedelt der Lauf in den Westen Wiens.

Event-Bereich vor Traumkulisse

Das imposante Schloss bildet die Bühne für tausende Läufer:innen, die gemeinsam für die gute Sache antreten: 100 % der Startgelder und Spenden fließen in die Rückenmarksforschung, um Querschnittslähmung heilbar zu machen.

Auch das Event-Village mit Bühne, Startnummernausgabe und Rahmenprogramm zieht vor die historische Kulisse. Ein emotionales Upgrade für alle Teilnehmenden.

"Lauf bekommt neues emotionales Zuhause"

"Wir freuen uns riesig über die neue Location", sagt Michael Buchleitner, Veranstalter und sportlicher Leiter des Flagship Runs in Wien.

"Schloss Schönbrunn ist das Wahrzeichen Wiens - der Start unmittelbar vor dieser Szenerie ist ein echtes Highlight. Auch das Event-Village mit Bühne, Startnummernausgabe und vielfältigem Rahmenprogramm befindet sich diesmal direkt vor dem beeindruckenden Schloss. Damit bekommt der Lauf ein neues emotionales Zuhause."

Anna Gasser: "Bekomme jedes Mal Gänsehaut"

Olympiasiegerin Anna Gasser und Paralympics-Legende Reini Sampl übernehmen erneut das Steuer des Catcher Cars, jener mobilen Ziellinie, die 30 Minuten nach dem Start die Verfolgung aufnimmt und nach und nach alle Teilnehmenden einholt.

"Vor dieser Kulisse Teil des Laufs zu sein, wird einfach magisch", sagt Gasser. "Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sehe, wie viele Menschen hier gemeinsam für die gute Sache antreten."

Anmeldung ab sofort geöffnet

Jetzt anmelden: Die Registrierung für den Flagship Run in Wien ist ab sofort geöffnet. Die Startplätze sind wie jedes Jahr limitiert – wer dabei sein will, sollte schnell sein. Bis 31. Dezember 2025 beträgt die Startgebühr 60 Euro, danach 70 Euro, solange Plätze verfügbar sind.

Alternativ kannst du bei einem der zahlreichen App Runs in Österreich oder individuell mit der App teilnehmen.