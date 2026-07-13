Nach Satzrückstand: Perelygina steht im Kitzbühel-Achtelfinale

Ekaterina Perelygina steht im Achtelfinale des WTA-125-Turniers in Kitzbühel.

Das ÖTV-Talent, das durch eine Wildcard im Hauptfeld steht, besiegt Yasmine Kabbaj (MAR) nach Satzrückstand mit 2:6, 6:4 und 6:3.

Die Partie beginnt ganz nach dem Geschmack der Niederösterreicherin: Die 19-Jährige nimmt ihrer Kontrahentin gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab, der Marokkanerin gelingt jedoch direkt das Rebreak.

Beim Stand von 3:2 für Kabbaj muss die gebürtige Russin erneut ihren Aufschlag abgeben, mit einem erneuten Break geht der erste Satz schlussendlich mit 2:6 verloren.

Perelygina gleicht mit starkem zweiten Satz aus

Im zweiten Satz zeichnet sich ein ähnliches Bild: Wieder nimmt Perelygina der Nummer 271 der WTA-Rangliste das Service ab, kann das Break jedoch erneut nicht bestätigen.

Die frischgebackene Staatsmeisterin zeigt sich davon dieses Mal aber unbeeindruckt, holt sich erneut das Break und bestätigt dieses danach auch.

Danach spielt die Niederösterreicherin groß auf, zwingt ihre Gegnerin immer wieder in lange Aufschlagspiele - nach einem weiteren Break kassiert sie zwar direkt das Rebreak, serviert dann aber zum Satzausgleich aus.

ÖTV-Duell im Achtelfinale

Wie bereits zuvor nimmt der ÖTV-Youngster Kabbaj auch im Entscheidungssatz den ersten Service ab, dieses Mal legt Perelygina aber direkt nach.

Den Break-Vorsprung gibt die Weltranglisten-558. nicht mehr aus der Hand, die 19-Jährige holt sich Satz drei mit einem Break zum 6:3 und steht im Achtelfinale.

Dort kommt es nun zum ÖTV-Duell mit Julia Grabher, die nach hartem Kampf in drei Sätzen gegen die Rumänin Elena Ruxandra Bertea gewonnen hat (zum Spielbericht >>>).