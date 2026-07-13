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Rechtsstreit um ÖTV-Juwel Pircher! Ist Profikarriere in Gefahr?

Anna Pircher hat mit den letzten Erfolgen auf sich aufmerksam gemacht. Nun droht ein Rechtsstreit die vielversprechende Karriere ins Wanken zu bringen.

Rechtsstreit um ÖTV-Juwel Pircher! Ist Profikarriere in Gefahr? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anna Pircher ist in einen Rechtsstreit verwickelt.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, ist der Grund die Trennung von ihrem ehemaligen Manager, Trainer und Investor Hannes König. Der gemeinsame Vertrag soll von Pirchers Mutter, Doris Pejak-Pircher, "überraschend und einseitig" aufgelöst worden sein, sagt König.

"Das mussten wir tun. Wir haben in den letzten drei Jahren 400.000 Euro investiert", meint er. Mit einem mehrköpfigen Team habe er sich um das Talent gekümmert.

Pesjak-Pircher erwidert: "Das Verhältnis ist vollkommen zerrüttet, ähnlich einer Scheidung. Wir haben den Vertrag wegen Unzumutbarkeit aufgelöst." Die Investitionskosten seien viel zu hoch gewesen. "Anna war damals 12, 13 Jahre alt. Das war ihr alles nicht zumutbar."

Beide Parteien wollen an einem Vergleich arbeiten, über Details möchte man öffentlich jedoch nicht reden. Ein Ende des Rechtsstreits ist frühestens im Herbst zu erwarten.

Absage für Kitzbühel

Beim WTA-Comeback in Kitzbühel wird Anna Pircher nicht an den Start gehen.

Ursprünglich hatte die Tirolerin eine Wildcard für den Bewerb bekommen. Nach den hohen Belastungen der letzten Wochen braucht ihr Körper eine Pause.

Im Frühling hatte die 16-Jährige schon mehrmals mit Rückenproblemen zu kämpfen.

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