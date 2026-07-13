Sinner, Jannik SIN Zverev, Alexander ZVE
Endstand
3:1
6:7 , 7:6 , 6:3 , 6:4
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Leichte Entwarnung! Zverev gibt nach Sturz Verletzungsupdate

Der Deutsche ging im Wimbledon-Finale zu Boden und hielt sich das Knie, konnte die Partie aber noch beenden. Nun gibt er vorsichtige Entwarnung.

Leichte Entwarnung! Zverev gibt nach Sturz Verletzungsupdate Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © LAOLA1
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Alexander Zverev muss sich im Wimbledon-Finale nicht nur Jannik Sinner geschlagen geben, sondern sorgte mit einem Sturz kurzzeitig für Aufsehen.

Der Deutsche kam bei einem Breakball im dritten Satz zu Fall und hielt sich anschließend das rechte Knie. Dennoch konnte er die Partie mit kleinen Abstrichen fortsetzen.

"Ich hatte ein wenig Schwierigkeiten, beim Aufschlag richtig abzustoßen", sagt Zverev. Seine Servicegeschwindigkeit sei dadurch etwas weniger geworden.

Er ergänzt: "Aber alles andere lief gut. Ich habe mich gut von der Grundlinie aus bewegt und dort gut gespielt."

Erneute Verletzung in Wimbledon

Nach dem Duell, welches Sinner 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 für sich entschied, sei das Knie dennoch angeschwollen gewesen.

Auch vor zwei Jahren verletzte sich Zverev in Wimbledon. "Da habe ich mir den Knochen angebrochen", erklärt er. Diesmal soll es jedoch nicht so schlimm sein.

Der 29-Jährige kann vorsichtige Entwarnung geben: "Ich habe es wieder zu sehr in die Extension gebracht. Wahrscheinlich wieder ein bisschen ein Knochen-an-Knochen-Prall. Ich glaube aber nicht, dass ich mir etwas gebrochen habe."

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