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ATP-250 in Gstaad LIVE: Lorenzo Sonego - Joel Schwärzler
Der Österreicher hat in der ersten Runde beim ATP 250-Turnier mit dem Weltranglisten-83. aus Italien ein schweres Los gezogen. LIVE-Infos:
Joel Schwärzler (ATP-171.) steht in der ersten Runde beim ATP-250-Turnier in Gstaad gegen Lorenzo Sonego (ITA) vor einer Herausforderung (ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Der Österreicher fordert in der Schweiz den 83. der Weltrangliste und hat daher kein leichtes Los gezogen. Es ist die erste Begegnung der beiden.
Schwärzler, der international zuletzt einige Niederlagen einstecken musste, beendete die Staatsmeisterschaften vor rund einer Woche als Zweiter. Im Finale scheiterte er an Lukas Neumayer.
Sonego musste sich zuletzt in Wimbledon in der dritten Runde dem US-Amerikaner Taylor Fritz geschlagen geben.