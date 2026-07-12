Lukas Neumayer verpasst Hauptbewerb in Umag

Lukas Neumayer verpasst den Hauptbewerb in Umag!

Der 23-jährige Österreicher muss sich in der finalen Qualifikationsrunde für das ATP-250-Turnier in Kroatien dem Deutschen Marko Topo (ATP-350.) in zwei Sätzen knapp mit 6:7 (7), 5:7 geschlagen geben.

In Runde eins setzte sich die Nummer 167 der Welt noch gegen den Lokalmatador Mili Poljicak mit 6:4, 4:6, 6:4 durch.

Satz Nummer eins ist ausgeglichen

Der erste Satz beginnt direkt umkämpft. Beide fackeln nicht lange und nehmen sich jeweils zwei der ersten drei Games ab. Danach beruhigt sich das Spiel etwas und beide bringen ihre Aufschläge durch.

So geht es ins Tiebreak, in dem der Deutsche zumindest zu Beginn die Nase vorn hat. Neumayer erholt sich aber und holt zwischenzeitlich vier Punkte auf. Dennoch muss er sich nach über einer Stunde mit 7:9 geschlagen geben.

Break-Festival geht weiter

Auch in Satz Nummer zwei haben beide Spieler so ihre Probleme, den eigenen Aufschlag durchzubringen. Neumayer breakt Topo drei Mal, wird im Gegenzug aber ebenfalls drei Mal gebreakt.

Beim Stand von 5:5 gelingt dem 22-jährigen Deutschen dann Break Nummer vier und das ist entscheidend: Das folgende Aufschlagspiel bringt er heim und holt sich so sowohl Satz Nummer zwei als auch das Spiel nach 2:20 Stunden.