Tagger stürmt ins Hauptfeld von Athen

Lilli Tagger (WTA-83.) hat die Qualifikation für das WTA-250-Turnier in Athen erfolgreich gemeistert. Die topgesetzte Österreicherin besiegt in der entscheidenden Qualifikationsrunde die als Nummer neun gesetzte Madison Sieg (WTA-378.) aus den USA klar mit 6:0, 6:3.

Die 18-Jährige geht als klare Favoritin in das Duell mit der US-Amerikanerin, die am Samstag bereits die erste Qualifikationsrunde überstanden hatte. Gegen Tagger findet sie allerdings von Beginn an kaum ein Mittel.

Traumstart ebnet Weg zum Satzgewinn

Tagger erwischt einen perfekten Start und nimmt Sieg gleich im ersten Aufschlagspiel das Service ab. Nach einem souveränen eigenen Game führt die Osttirolerin schnell mit 2:0. Im dritten Spiel lässt sie zunächst zwei weitere Breakchancen liegen, nutzt den dritten Versuch aber und stellt mit dem Doppelbreak auf 3:0.

Auch danach bleibt die Österreicherin dominant. Nach einem etwas engeren Aufschlagspiel erhöht sie auf 4:0, ehe ihr im weiteren Verlauf des ersten Satzes sogar noch ein drittes Break gelingt. Beim Stand von 5:0 muss Tagger erstmals mehrere Chancen ihrer Gegnerin abwehren, bleibt aber nervenstark und verwandelt ihren Aufschlag zum 6:0-Satzgewinn.

Sieg steigert sich – Tagger bleibt souverän

Im zweiten Durchgang verläuft der Start zunächst ausgeglichener. Tagger kommt dank eines Doppelfehlers von Sieg zu zwei Breakmöglichkeiten, kann diese aber nicht verwerten. Die US-Amerikanerin schreibt erstmals an und geht mit 1:0 in Führung.

Davon lässt sich Tagger aber nicht aus dem Konzept bringen. Sie hält ihr Service und schafft wenig später erneut das Break zum 2:1. Diesmal bestätigt die 18-Jährige den Vorsprung souverän und stellt auf 3:1. Sieg findet nun zwar besser ins Spiel und verkürzt noch einmal auf 2:3, doch Tagger lässt sich die Kontrolle nicht mehr nehmen.

Bis zum 5:3 bleiben beide Spielerinnen bei eigenem Aufschlag ungefährdet. Im neunten Game macht Tagger dann den entscheidenden Schritt und holt sich mit ihrem insgesamt fünften Break des Tages den Matchgewinn. Nach 1:20 Stunden verwertet die Österreicherin ihren ersten Matchball und zieht damit in das Hauptfeld des WTA-250-Turniers in Athen ein.

Das Turnier in der griechischen Hauptstadt feiert in diesem Jahr sein Comeback auf der WTA-Tour. Athen ersetzt die Jiangxi Open im Kalender und bringt die WTA nach 35 Jahren Pause wieder zurück in die Stadt.