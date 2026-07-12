Mladenovic und Guo krönen sich zu Wimbledon-Siegerinnen

Die Siegerinnen im Damen-Doppel von Wimbledon stehen fest!

Kristina Mladenovic und Hanyu Guo gewinnen das Finale gegen die an Nummer zwei gesetzten Luisa Stefani und Gabriela Dabrowski mit 6:3, 7:5 und sichern sich damit den Titel auf dem heiligen Rasen von London.

Für Mladenovic ist es bereits der zehnte Grand-Slam-Titel ihrer Karriere und der siebente im Damen-Doppel. Guo darf sich hingegen über ihren ersten Major-Triumph überhaupt freuen.

Mladenovic/Guo starten furios

Stefani und Dabrowski sind bis zum Endspiel ohne Satzverlust geblieben, im Finale erwischen jedoch ihre Gegnerinnen den deutlich besseren Start.

Mladenovic und Guo nehmen ihren Kontrahentinnen gleich zweimal den Aufschlag ab und ziehen damit auf 5:0 davon. Zwar gelingt Stefani/Dabrowski noch ein Re-Break und sie verkürzen auf 3:5, beim Stand von 5:3 lassen sich die Außenseiterinnen den ersten Satz aber nicht mehr nehmen und servieren zum 6:3 aus.

Entscheidendes Break zum perfekten Zeitpunkt

Der zweite Durchgang verläuft deutlich ausgeglichener.

Stefani und Dabrowski erspielen sich in zahlreichen Return-Games Breakmöglichkeiten, können diese jedoch nicht nutzen. Bis zum 5:5 bleibt daher alles in der Reihe.

Dann schlagen Mladenovic und Guo eiskalt zu: Mit einem Break zu null stellen sie auf 6:5 und servieren wenig später souverän zum 7:5-Matchgewinn aus.

Jubiläumstitel für Mladenovic

Für Mladenovic setzt sich damit ihre beeindruckende Grand-Slam-Erfolgsgeschichte fort. Die Französin hatte bereits viermal die French Open und zweimal die Australian Open im Damen-Doppel gewonnen, dazu kommen drei Major-Titel im Mixed.

Mit ihrer neuen Partnerin Guo, mit der sie erst seit dieser Saison zusammenspielt, feiert die ehemalige Nummer eins der Doppel-Weltrangliste nun den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Triumph.

Aus österreichischer Sicht ist Mladenovic auch durch ihre frühere Beziehung mit Ex-ÖTV-Star Dominic Thiem bekannt. Zwischen 2017 und 2019 waren die beiden ein Paar.