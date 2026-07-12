Wimbledon-Finale: Das spricht für...

Die Nummer eins der Welt steht nach seinem letztjährigen Wimbledon-Sieg einmal mehr im Finale im "All England Lawn Tennis and Croquet Club".

Im Vorjahr hat der Italiener mit 4:6, 6:4, 6:4 und 6:4 über Carlos Alcaraz die Oberhand behalten - sein bereits zweiter Rasen-Titel nach jenem in Halle 2024.

Zverev auf Rasen noch ohne Titel

Zverev wartet dagegen noch auf seinen ersten Triumph bei einem Rasen-Turnier: 2016 und 2017 muss sich der Hamburger jeweils im Halle-Finale geschlagen geben, im Vorjahr unterliegt er Taylor Fritz im Stuttgart-Endspiel.

Auch im Doppel hat es in der Vergangenheit nicht zum Titel gereicht: Mit Bruder Mischa verliert er 2017 und 2018 jeweils gegen Lukasz Kubot (POL)/Marcelo Melo (BRA) im Doppel-Finale von Halle.

Außerdem spricht auch das Head-2-Head für Sinner: In 14 Aufeinandertreffen hat der Südtiroler nicht weniger als zehn Mal gewonnen.

Die jüngsten vier Partien gegeneinander im Kalenderjahr 2026 sind ebenfalls allesamt an den Weltranglistenersten gegangen.

Bereits fünf Turniersiege 2026

Sinner hat zudem heuer bereits fünf Turniersiege zu Buche stehen, einzig in Roland Garros hat die Jahresbilanz des Tennis-Superstars mit einem gesundheitsbedingten Zweitrunden-Aus einen kleinen Dämpfer erhalten.

In London präsentiert sich der Südtiroler dafür wieder in alter Stärke: Sinner kommt mit Ausnahme des Erstrunden-Duells gegen Miomir Kecmanovic (SRB) immer in drei Sätzen weiter.

Wirkliche Schwächen zeigt die ATP-Nummer-eins nicht, einzig bei flachen Slice-Schlägen hat Sinner des Öfteren zu kämpfen - etwas, das jedoch nicht zu Zverevs Repertoire gehört.