Nach Rot in Altach: Rapid-Verteidiger fehlt gegen Salzburg

Jakob Schöller wird das abschließende Spiel des SK Rapid im Bundesliga-Grunddurchgang gegen den FC Red Bull Salzburg verpassen.

Der 20-jährige Verteidiger wurde nach seiner Roten Karte beim 1:1 im Auswärtsspiel gegen den SCR Altach vom Bundesliga-Strafsenat wegen der "Verhinderung einer offensichtlichen Torchance" für ein Spiel gesperrt.

Dieselbe Sperre fasst Mamadou Diabate vom WAC aus, der 22-Jährige von der Elfenbeinküste fehlt dem WAC damit beim LASK.

GAK-Angreifer Mark Grosse muss wegen rohen Spiels für zwei Spiele, eines davon bedingt, aussetzen. Die Rotjacken treten am letzten Spieltag bei der WSG Tirol an.