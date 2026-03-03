Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks MIL Boston Celtics Boston Celtics BOS
Endstand
81:108
20:30 , 23:27 , 22:26 , 16:25
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Trotz Superstar-Comeback: Negativlauf der Bucks geht weiter

Beim Comeback von Giannis Antetokounmpo setzte es für die Milwaukee Bucks die dritte Niederlage in vier Tagen.

Trotz Superstar-Comeback: Negativlauf der Bucks geht weiter Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Negativlauf der Milwaukee Bucks geht auch im Heimspiel gegen die Boston Celtics weiter: Die Bucks unterliegen dem Rekordmeister in der Nacht auf Dienstag mit 81:108, das Double-Double von Antetokounmpo beim Comeback reicht nicht.

Für den "Greak Freak" war es nach seiner Wadenverletzung der erste Einsatz seit Ende Jänner. Er spielte gut 25 Minuten und war Topscorer der Bucks. Payton Pritchard kam als bester Werfer der Boston Celtics auf 25 Punkte, alle fünf Starter der Celtics punkteten zweistellig.

Murray Matchwinner bei Sieg der Denver Nuggets

Die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic mühen sich bei Utah Jazz zu einem 128:125. Mit 45 Punkten avanciert Jamal Murray zum Matchwinner.

Die Los Angeles Clippers gewinnen bei den Golden State Warriors mit 114:101, die Houston Rockets haben gegen die Washington Wizards mit 123:118 die Nase vorne.

Mehr zum Thema

Quali-Aus! Kraus verpasst Hauptfeld in Indian Wells

Quali-Aus! Kraus verpasst Hauptfeld in Indian Wells

Tennis - WTA
Überraschende Niederlage für Alaba und Real gegen Getafe

Überraschende Niederlage für Alaba und Real gegen Getafe

La Liga
10
First Star! Kasper glänzt bei Detroit-Sieg mit zwei Assists

First Star! Kasper glänzt bei Detroit-Sieg mit zwei Assists

NHL
4
La Liga LIVE: Alaba startet bei Reals Heimspiel gegen Getafe

La Liga LIVE: Alaba startet bei Reals Heimspiel gegen Getafe

La Liga
Laimer-Nachfolger? Bayern zeigt Interesse an Abwehr-Talenten

Laimer-Nachfolger? Bayern zeigt Interesse an Abwehr-Talenten

Deutsche Bundesliga
Nach Rot in Altach: Rapid-Verteidiger fehlt gegen Salzburg

Nach Rot in Altach: Rapid-Verteidiger fehlt gegen Salzburg

Bundesliga
12
ÖFB-WM-Gegner testet gegen "Oranje"

ÖFB-WM-Gegner testet gegen "Oranje"

FIFA WM
5

Kommentare

Denver Nuggets Utah Jazz NBA Milwaukee Bucks Boston Celtics Giannis Antetekounmpo