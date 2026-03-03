Trotz Superstar-Comeback: Negativlauf der Bucks geht weiter

Der Negativlauf der Milwaukee Bucks geht auch im Heimspiel gegen die Boston Celtics weiter: Die Bucks unterliegen dem Rekordmeister in der Nacht auf Dienstag mit 81:108, das Double-Double von Antetokounmpo beim Comeback reicht nicht.

Für den "Greak Freak" war es nach seiner Wadenverletzung der erste Einsatz seit Ende Jänner. Er spielte gut 25 Minuten und war Topscorer der Bucks. Payton Pritchard kam als bester Werfer der Boston Celtics auf 25 Punkte, alle fünf Starter der Celtics punkteten zweistellig.

Murray Matchwinner bei Sieg der Denver Nuggets

Die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic mühen sich bei Utah Jazz zu einem 128:125. Mit 45 Punkten avanciert Jamal Murray zum Matchwinner.

Die Los Angeles Clippers gewinnen bei den Golden State Warriors mit 114:101, die Houston Rockets haben gegen die Washington Wizards mit 123:118 die Nase vorne.