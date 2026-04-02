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Potapova und Tagger gehen in Linz als Doppel an den Start

Die Neo-Österreicherin, die ihr erstes Heimturnier spielt, zeigt sich von Taggers Qualitäten beeindruckt.

Potapova und Tagger gehen in Linz als Doppel an den Start Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Neo-Österreicherin Anastasia Potapova und Lilli Tagger machen beim Upper Austria Ladies in Linz gemeinsame Sache.

"Als ich sie (Tagger, Anm.) gefragt habe, ob sie in Linz mit mir Doppel spielen will, hat sie mir binnen einer Minute zugesagt", sagt Potapova in der "Kronen Zeitung", der sie gemeinsam mit dem "KURIER" und den "Oberösterreichischen Nachrichten" ein Interview gab.

Für Potapova ist es das erste Turnier in Österreich, seitdem sie für den ÖTV an den Start geht. Das Upper Austria Ladies Linz hatte sie 2023 gewonnen. Tagger erhielt für das WTA-500-Turnier in der oberösterreichischen Landeshauptstadt eine Wildcard.

Lob für Tagger

Potapova ist voll des Lobes, wenn sie über Tagger spricht. "Sie hat verrückt viel Potenzial: toller Aufschlag, wunderbare Vorhand, interessante Rückhand und ein Top-Umfeld."

Auch Julia Grabher und Sinja Kraus schlagen in Linz auf. Die beiden sind in der Zukunft womöglich Potapovas Teampartnerinnen beim Billie Jean King Cup. "Alle Papiere sind eingereicht. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr für Österreich spielen kann!"

Über ihre Einbürgerung sagt die 25-Jährige rückblickend: "Es war eine Entscheidung für meine Zukunft im Sport und es war die beste, die ich jemals getroffen habe, um mich entwickeln zu können. Alleine das Reisen ist in dem Land, in dem ich geboren bin, sehr schwierig. Für mich war wichtig, ein Land zu finden, in dem ich gute Möglichkeiten habe, einfach in die Welt zu reisen – und gute Trainingsstätten!"

Potapova habe früher bei Günter Bresnik trainiert und ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. "Er hat mir auch bei der Einbürgerung sehr geholfen", so die Weltranglisten-94.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

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