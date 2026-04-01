Nach Aufgabe: Ofner bei Challenger in Menorca out

Für Sebastian Ofner ist im Sechzehntelfinale beim ATP-Challenger in Menorca bereits Schluss.

Die Nummer 78 der Welt muss gegen den Italiener Raul Brancaccio aufgeben. Grund dafür ist eine Erkältung. Wie "tennisnet.com" schreibt, soll Ofner bereits seit Freitag mit einer starken Verkühlung zu kämpfen haben, er habe sich nicht zu hundert Prozent am Platz wohlgefühlt.

Den ersten Satz gewinnt der ATP-379 Brancaccio mit 6:3, im zweiten Satz ist nach nur acht Minuten bereits Schluss - Brancaccio hatte Ofner da schon das erste Break abgenommen.