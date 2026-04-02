Handball-Nationalteamspieler Tobias Wagner wechselt nach der laufenden Saison zum serbischen Klub RK Partizan Belgrad. Das gab sein neuer Verein bekannt.

Der gebürtige Wiener unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr bis 2027. In Österreich spielte Wagner für die Fivers Margareten, Team94 und Bregenz.

Derzeit steht der 31-jährige Kreisläufer beim französischen Klub Limoges unter Vertrag. Im ÖHB-Nationalteam hält er bei 127 Spielen und 384 Toren.