Weiterhin makellos! Pustertal setzt Erfolgsserie fort

Der HC Pustertal bleibt in der Postseason makellos!

Auch in der dritten Halbfinal-Begegnung der win2day ICE Hockey League bejubelt Pustertal vor heimischen Publikum einen 3:0-Erfolg über Olimpija Ljubljana. Damit fehlt nur mehr ein Sieg zum erstmaligen Einzug ins ICE-Finale.

Zudem stehen die 99ers auch unmittelbar vor dem Finale>>>.

Ein Blitzstart der "Wölfe" führt zu einem schnellen Jubelsturm. Austin Rueschhoff netzt nach nur acht Sekunden zur 1:0-Führung ein. Lediglich vier Minuten später baut der HCP die Führung auch noch aus.

Purdeller erhöht für den HCP schnell zur 2:0-Führung

Tommy Purdeller bugsiert die Scheibe nach einem herrlichen Abschluss zum 2:0 ins Netz. Ljubljana zeigt daraufhin wohl eine Reaktion, aber es bleibt bei einer 2:0-Pausenführung für die Südtiroler.

Danach wird der Spiefluss mit zahlreichen Strafzeiten auf beiden Seiten gebrochen. Ein torloser Mittelabschnitt ist die Folge. In der Folge versucht der HCP im Schlussabschnitt die Scheibe oftmals erfolgreich vom eigenen Tor entfernt zu halten.

Zudem glänzt HCP-Goalie Edward Pasquale mit einigen Paraden. Letztlich markiert Cole Bardreau mit dem 3:0-Treffer (58.) den Endstand.

Daher erspielt sich Pustertal schon die ersten Matchpucks und könnte bereits am Sonntag in Slowenen über den Finaleinzug jubeln.