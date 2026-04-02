Autounfall von Tiger Woods: So geht es weiter

US-Golf-Star Tiger Woods hat von einem Gericht in Florida die Erlaubnis erhalten, sich außerhalb der Vereinigten Staaten einer stationären Behandlung zu unterziehen. Das berichten mehrere Medien am Donnerstag.

Demnach sei ein Antrag von Woods' Anwalt genehmigt worden, wonach der 50-Jährige ein "intensives, hochgradig individualisiertes und medizinisch integriertes Programm" benötige, fernab von öffentlicher Aufmerksamkeit.

Woods hatte am vergangenen Freitag offenbar unter Einfluss von verschreibungspflichtigen Medikamenten einen Autounfall verursacht und war daraufhin kurzzeitig festgenommen worden.