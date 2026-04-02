Torhüter Simon Mignolet beendet seine Karriere

Simon Mignolet beendet nach dem Ende der laufenden Saison seine Profikarriere. Das gibt der Belgier am Donnerstag bekannt.

"Das ist nicht der Moment für ausführliche Danksagungen oder emotionale Rückblicke", schreibt der 38-Jährige auf Instagram. "Nicht, weil es sie nicht gibt – im Gegenteil. Sondern weil die Geschichte noch nicht zu Ende ist."

Mignolet strebt mit Club Brügge den 20. Meistertitel der Vereinsgeschichte an. Zehn Spiele stehen im Champions' Playoff der Jupiler League noch auf dem Programm. Union Saint-Gilloise geht als Tabellenführer in die entscheidende Saisonphase, Club Brügge hat als Zweiter einen Punkt Rückstand.

Mignolet ist in der belgischen Liga wieder gesetzt, nachdem er letzten Herbst und auch zu Beginn des Jahres 2026 verletzungsbedingt pausieren musste.

CL-Sieger bei Liverpool

Der 35-fache Nationaltorhüter kehrte vor sieben Jahren in seine Heimat zurück. Zuvor war er beim FC Liverpool aktiv, wo er 2019 als Ersatzkeeper Champions-League-Sieger geworden war. Insgesamt absolvierte er 204 Spiele für die "Reds".

In Brügge wurde Mignolet vier Mal belgischer Meister und ein Mal Pokalsieger. Zwei Mal (2020 und 2021) wurde er als Torhüter der Saison ausgezeichnet. Er hält bei 309 Einsätzen für Club Brügge.