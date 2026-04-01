Tagger erhält Wildcard für Upper Austria Ladies Linz

Lilli Tagger erhält die erste Wildcard für das nächstwöchige Tennis-Turnier Upper Austria Ladies Linz.

Mit ihrem Ranking knapp außerhalb der Top 100 schafft es die 18-Jährige nicht direkt ins Hauptfeld. Ihr Antreten beim größten heimischen Turnier war schon länger fix gewesen.

Auch die Wienerin Sinja Kraus, Neo-Österreicherin Anastasia Potapova und Julia Grabher sind genannt, die Vorarlbergerin ist aufgrund von Absagen ins Hauptfeld nachgerückt.

Tagger schlägt am Dienstag auf

Die Erstrunden-Einsätze von Tagger (16:00 Uhr, live in ORF 1) sowie Grabher sind für nächsten Dienstag angesetzt.

Tagger hatte schon zuletzt in Indian Wells und Miami Wildcards erhalten. "Auf Sand fühle ich mich ziemlich wohl und vor Heimpublikum zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Als Vorbereitungsturnier für Roland Garros ist es genau richtig. Ich freue mich schon extrem und kann es kaum erwarten", sagt Tagger.

Bei erfolgreicher Qualifikation besteht die Möglichkeit auf erstmals seit 2008 vier Österreicherinnen im Linzer Hauptfeld.

Die Absagen betreffen Barbora Krejcikova, Emma Navarro und Antonia Ruzic. Krejcikova, Wimbledon-Siegerin 2024, wäre eine von vier ehemaligen Grand-Slam-Siegerinnen im Feld gewesen. Als 25. ist Navarro aktuell die Beste des absenten Trios.