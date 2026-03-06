Neumayer verpasst Halbfinal-Einzug in Griechenland

Das ATP-Challenger-Turnier im griechischen Hersonissos endet für Lukas Neumayer (ATP 230) im Viertelfinale. Der Salzburger scheitert am Briten Harry Wendelken (ATP 277) mit 2:6, 7:6(3), 4:6.

Dabei kassiert der Österreicher bereits im zweiten Game des ersten Satzes ein Break zum 2:0, Neumayer gelingt in Game fünf zwar das Rebreak zum 2:3. Dieses kann er aber nicht bestätigen.

Mit der 4:2-Führung im Rücken holt sein Kontrahent den eigenen Aufschlag und breakt Neumayer erneut zum 6:2-Satzgewinn.

Im zweiten Satz halten beide Akteure ihren Aufschlag, mit einem 6:6 finden sie sich im Tie Break wieder. Dort setzt sich der Österreicher mit 7:3 durch.

0:4-Rückstand nicht mehr aufholbar

Im ersten Game des Entscheidungssatzes kassiert Neumayer gleich ein Break, hat aber bei 40:0 gleich drei Mal die Chance auf ein Rebreak.

Der Brite kämpft sich heroisch zurück, vereitelt auch einen vierten Spielball und bestätigt sein Break. Diesen Rückschlag verkraftet der Österreicher nicht so einfach, verliert sein nächstes Aufschlagspiel und liegt mit 0:3 zurück.

In Game sechs holt sich Neumayr mit dem 2:4 zumindest ein Break wieder zurück. Am Ende bringt der Brite mit einem 6:4 seine Spiele durch und steht unter den letzten vier Spielern des Turniers. Im Halbfinale wartet der Bulgare Kuzmanov (ATP 264).