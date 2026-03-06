Ofner, Sebastian OFN Rodionov, Jurij ROD
Endstand
2:1
6:2 , 3:6 , 6:3
NEWS

Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Sebastian Ofner gewinnt das Viertelfinal-Spiel beim Challenger-Turnier in Frankreich gegen seinen Davis-Cup-Teamkollegen Jurij Rodionov in drei Sätzen.

Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell
Textquelle: © LAOLA1
Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger-Turnier in Thionville (FRA) im Halbfinale.

Der Steirer setzt sich im internen ÖTV-Duell gegen Jurij Rodionov mit 6:2, 3:6, 6:3 durch.

Beide Spieler finden zu Beginn nur schwer in die Partie, was bereits im ersten Satz zu vier Breaks führt. Ofner nutzt seine Chancen und holt sich den Auftaktsatz dank eines frühen Doppelbreaks souverän mit 6:2.

Rodionov mit Comeback im zweiten Satz

Auch der zweite Satz verläuft zunächst nach einem ähnlichen Muster. Ofner erspielt sich erneut ein Break, doch Rodionov antwortet sofort mit dem Rebreak, tankt Selbstvertrauen und dreht den Satz mit einem weiteren Break auf 6:3.

Der dritte Satz verläuft lange ausgeglichen, ehe Ofner im entscheidenden Moment zuschlägt: Ein Break bringt ihm die Führung und wenig später fixiert er mit 6:3 den Sieg.

Im Halbfinale wartet nun Lokalmatador Hugo Gaston. Gegen den Franzosen hat Ofner noch eine Rechnung offen: Erst Mitte Februar musste er sich ihm nach hartem Kampf knapp in drei Sätzen geschlagen geben.

