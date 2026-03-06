Top 200 geknackt! Schwärzler zieht ins Finale von Kigali ein

Joel Schwärzler steht im Finale des Challenger-Turniers in Kigali!

In zwei Sätzen schlägt der ÖTV-Youngster (ATP-214.) den Italiener Marco Cecchinato (ATP-225.) mit 6:2, 7:6. Nachdem der Vorarlberger im ersten Satz den Aufschlag zum 3:2 und 5:2 abwehrt, serviert er zum 6:2 aus.

In Satz zwei bringt Schwärzler dann seinen dritten Matchball durch.

Favorit im Finale, Aufstieg im Live-Ranking

Im Endspiel von Kigali trifft Schwärzler auf den über 200 Plätze schlechter platzierten Italiener Stefano Napolitano (ATP-422.)

Selbst bei einer Final-Niederlage wird der 20-Jährige die Top 200 der Weltrangliste knacken. Im Live-Ranking belegt Schwärzler bereits den 189. Platz.